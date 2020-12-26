بلدية سرت: الاتفاق على تكليف لجان للإشراف على توزيع قافلة وقود مجانا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر أن المسؤولين العسكريين والاجتماعيين والمحليين ببلدية سرت اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم السبت على تكليف لجان للإشراف على توزيع قافلة الوقود المخصص للمحطات بسرت مجانا.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه شارك في الاجتماع آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء احمد سالم وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربى ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس المجلس الأجتماعى لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق ومراقب الاقتصاد ببلدية سرت حسن عون الله سعيد.

وجرى خلال الاجتماع بحث تنفيذ مخرجات أجتماع القائد العام للجيش خليفة حفتر مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ووفد أعيان ومشائخ المكونات الاجتماعية بسرت

وأكد عامر أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تكليف لجان للإشرأف على توزيع قافلة الوقود المخصص للمحطات بسرت مجانا من قبل القائد الجيش وكذلك توزيع السلع التموينية على المساهميين بالجمعيات الأستهلاكية بمراقبة الاقتصاد بالمدينة وكذلك الإشراف على توزيع غاز الطهى والمستلزمات الدوائية والمعدات الطبية على المرافق الصحية والإيوائية والتى سيتم متابعتها من قبل اللجان المشكلة والتى تضمن وصولها للمواطن افي سرت.

وأوضح عامر أن هناك لجنة رئيسية تشرف على عمل اللجان الفرعية وهى لجنة الأشراف على توزيع الوقود، لجنة الأشراف على توزيع أسطوانات غاز الطهى، لجنة الاشراف على توزيع الامداد الدوائى والمعدات الطبية، لجنة الاعلام .