المهدواي: الحشد التركي يسعى لخرق الهدنة في ليبيا ودق طبول الحرب

ليبيا – أفاد المحلل السياسي أحمد المهداوي أن الحشد التركي يسعى لخرق الهدنة في ليبيا ودق طبول الحرب، في ظل صمت وتراخٍ من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

المهدواي بيّن في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن أردوغان يصعّد خطابه المحرّض ضد الجيش ويظهر أطماعه في الاستيلاء على الحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى فشل عملية “إريني” الأوروبية في مراقبة السفن التي تنقل السلاح إلى ليبيا.

وأكّد على أن تركيا لا تحترم القرارات الدولية الداعية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، محذرًا من حرب دولية على الأراضي الليبية، ستؤثر على أمن واستقرار عدد كبير من الدول.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية