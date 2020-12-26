شركة الكهرباء تقوم بأعمال صيانة بدائرة توزيع السراج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة بدائرة توزيع السراج لتحسين شبكة التوزيع بالمنطقة وتوزيع الأحمال بشكل صحيح

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة شملت تركيب صندوق توزيع وإجراء وصلة حجم 240mm وتقسيم الخط الهوائي إلى أكثر من خطين وتركيب كوابل حجم 95mm خروجات من صندوق التوزيع من محطة القروي

ولفتت الشركة إلى أن كافة أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع السراج وذلك في إطار تحسين شبكة التوزيع بالمنطقة وتوزيع الأحمال بشكل صحيح .

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة.

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