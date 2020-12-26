النمروش: زيارة آكار لطرابلس تؤكد وقوف أنقرة بجانب الوفاق

عقب وزير دفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش، اليوم السبت، على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والوفد المشارك له إلى طرابلس، قائلا إنها تأتي تأكيدا على وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق و المضي قدما في اتفاقية التدريب مع تركيا لرفع قدرات قوات الوفاق، بحسب تعبيره.

وأوضح النمروش في تصريحات صحفية على هامش زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له إلى طرابلس اليوم أن هناك وحدات رمزية تخرجت من قوات الوفاق وتم فتح مراكز تدريب جديدة، على حد زعمه.

وأكد النمروش أن الأتراك قدموا دعما لحكومة الوفاق من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها مع تركيا التي من شأنها إعادة ترتيب صفوف القوات على حد زعمه

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد وصل بصحبة وفد عسكريا صباح اليوم إلى طرابلس وكان في استقبالهم ، وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش وعدد من المسؤولين بالحكومة، ولاقى الوفد التركي عددا من المسؤولين بمحلس النواب الموازي و ما يسمى بمجلس الدولة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد ومحاولة التوصل إلى حل سياسي لحل الأزمة الليبية وسط الخروقات التي تقوم بها تركيا حيث أنها مستمرة بتقديم المد العسكري لحكومة الوفاق غير المعتمدة عن طريق توفير الأسلحة والمرتزقة.

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