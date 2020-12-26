الثني يبحث احتياجات بلدية سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع أعيان ومشائخ وحكماء ونشطاء بلدية سرت، المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلدية وأبرز احتياجاتها.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي بحضور النواب زايد هدية، وحسن الزرقة على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها البلدية ، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجات البلدية وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.

وثمن أعيان ومشائخ وحكماء سرت دور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطن، وما تبذله من جهد لأجله في هذا الظرف الذي تعانيه الحكومة من نقص في الإمكانيات وانعدام للإيرادات.