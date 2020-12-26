الثني يبحث احتياجات بلدية سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
26 December, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع أعيان ومشائخ وحكماء ونشطاء بلدية سرت، المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلدية وأبرز احتياجاتها.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي بحضور النواب زايد هدية، وحسن الزرقة على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها البلدية ، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجات البلدية وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.
وثمن أعيان ومشائخ وحكماء سرت دور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطن، وما تبذله من جهد لأجله في هذا الظرف الذي تعانيه الحكومة من نقص في الإمكانيات وانعدام للإيرادات.
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