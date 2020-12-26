المشري :حفتر فقد داعميه محليًا ودوليًا ولا يستطيع إشعال الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن التسوية السياسية قادمة، مؤكدًا أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر خارج أي إطار للتسوية ما يجعله الآن يحاول أن يشعل حرب جديدة حتى يقول “أنا هنا”، حسب وصفه .

المشري ذكر – في مقابلة له مع فضائية “الجزيرة” الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية – إن حفتر يقتات على الحروب فقط ولا يستطيع أن يعيش في أي مناخ سياسي.

وشدد على أن كل قبائل الشرق وأهالي المنطقة الشرقية والجنوبية، وكذلك من انضموا إليهم من الغرب، أصبحوا على قناعة تامة بعدم نجاح مشروع حفتر.

وأشار المشري إلى أن روسيا كانت من الدول الداعمة لحفتر، وتوصلت إلى تسوية معينة، خاصة أن قضية “شوغالي” قد انتهت وتم تسليمهم إلى روسيا، مُبينًا أن هذه بداية انفراجة، مع موسكو.

وأضاف أن المصريين داعمون لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكثر من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، مضيفًا أنهم أصبحوا راضين بالتسوية السياسية التي تتم في مصر حاليًا.

ولفت المشري إلى أن التصريحات التي جاءت على لسان خليفة حفتر مؤخرًا، بمثابة إشعال نيران جديدة، مُختتمًا بأن حفتر لم تعد لديه القدرة على إشعال حرب جديدة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب كلمة لخليفة حفتر، الخميس الماضي، أطلق فيها نذر الحرب والمواجهة العسكرية مع القوات التركية في ليبيا المتحالفة مع حكومة الوفاق، معلنًا التصدي للاستعمار التركي السافر والطامع في خيرات ليبيا، ومقاومته بكل قوة حتى يغادر الأرض الليبية أو يلقى حتفه”.

وحذر الأتراك والمرتزقة قائلاً “نقول لمرتزقة تركيا وجندها، حين تطلق الرصاصة الأولى استعدوا لمواجهة الموت، ثم الطريق إلى جهنم وبئس المصير” .