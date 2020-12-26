تشكيل لجنة للإشراف على توزيع 50 شاحنة وقود تصل سرت خلال يومين

ناقش رئيس المجلس التيسيري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم السبت، مع عددٍ من المسؤولين بالبلدية تكليف لجان للإشراف على توزيع قافلة الوقود المخصص للمحطات بسرت مجانا، من قبل القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد اليوم بمقر المجلس التيسيري في سرت، والمخصص لبحث وتحقيق وتنفيد مخرجات اجتماع حفتر اليوميين الماضيين، مع رئيس المجلس لبلدية سرت ووفد أعيان ومشائخ المكونات الاجتماعية بسرت.

السبت المقبل.. بدء توزيع كتيبات التزود بالوقود في سرت

كما بحث رئيس المجلس التيسيري لسرت، إمكانية توزيع السلع التموينية على المساهميين بالجمعيات الاستهلاكية بمراقبة الاقتصاد بالمدينة.

ووجه بالإشراف على توزيع غاز الطهي، والمستلزمات الدوائية والمعدات الطبية على المرافق الصحية، والإيوائية والتي سيتم متابعتها من قبل اللجان المشكلة؛ لضمان وصولها للمواطن السرتاوى.

وأوضح رئيس المجلس أن هناك لجنة رئيسية تشرف على عمل اللجان الفرعية، وهي «لجنة الإشراف على توزيع الوقود، ولجنة الإشراف على توزيع اسطوانات غاز الطهي، ولجنة الإشراف على توزيع الإمداد الدوائي والمعدات الطبية، ولجنة الاعلام».

يذكر أن الاجتماع كان برئاسة آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم، وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق، ومراقب الاقتصاد ببلدية سرت حسن عون الله سعيد.

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