وزير الدفاع التركي لباشاغا: الملف الليبي من أولى اهتمامات أنقرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم السبت أن الملف الليبي من أولى إهتمامات الحكومة التركية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أكار أكد خلال لقائه باشاغا في مقر الادارة العامة للعمليات الأمنية بتاجوراء أنه لدى الحكومة التركية الكثير لتعمله من أجل أن يحل الأمن والسلام ربوع ليبيا وأعرب عن رغبة بلاده في توفير كافة الإحتياجات الخاصة بمجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية من ضباط وضباط صف وموظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وأضاف أكار أن “تركيا ترغب في إقامة لحمة وطنية واحدة وهذا لا يتأتي إلا من خلال مصالحة وطنية تجمع الليبين كافة” مضيفا “سنبذل ما في وسعنا من أجل أن ينعم الليبيون بالديمقراطية تحت راية واحدة وحكومة واحدة”.

وأكد أكار أن ليبيا وتركيا بلدان صديقان تربطهما أواصر الأخوة والتاريخ المشترك لحقبة من الزمن.

من جهته ثمن باشاغا الدور التركي في ليبيا خاصة خلال الفترة التي شهدت اشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وأضاف باشاغا موجها حديث لوزير الدفاع التركي “نملك العزيمة على العمل معكم وفق ثوابت تعتمد على الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين وسنحبط كل المؤامرات التي يحاول العديد تنفيذها من أجل ضرب النسيج الإجتماعي في ليبيا، واستقرار البلاد هو هدفنا المنشود منذ تولينا هذه المهمة”.

وأعطى وزير الداخلية شرحا مفصلا لوزير الدفاع التركي حول عدد من المواضيع الأمنية التي تهم البلدين.