النمروش: تركيا قدمت دعما لا محدوداً لحكومة الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش أن تركيا قدمت دعما لا محدوداً لحكومة الوفاق.

وقال النمروش إنه بحث مع نظيره التركي خلوصي اكار في العاصمة طرابلس استمرار الاتفاقية الموقعة من خلال تكثيف برامج التدريب لقوات الوفاق والارتقاء بالمنظومة العسكرية التابعة للوفاق لمستويات دولية بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأضاف النمروش أن الهدف هو إعادة ترتيب قوات الوفاق وضخ دماء جديدة، وفقاً لعقيدة عسكرية قوامها الدفاع عن الشعب و حمايته ومدنية الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومقدراتها بحسب تعبيره.