“المشري” بعد لقاء “آكار”: لن نكتفي بصد “عدوان” حفتر  ولكن سننهي “مصدره”

زعم رئيس مجلس الدولة، والقيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان المسلمين، خالد المشري، إنه إذا فرضت الحرب مرة أخرى من قبل “المجرم حفتر” على قوات حكومة الوفاق فلن نكتفي بصد العدوان فقط ولكن سننهي مصدره.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش لقاء “المشري” وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له، اليوم السبت.

وأضاف “المشري” خلال تصريحاته زاعما أن هدف زيارة وزير الدفاع التركي هو الاطمئنان على استعدادات قواتنا لصد أي محاولة من “المجرم حفتر” للتشويش على السلام العادل الذي نريده، وأيضا للتنسيق مع حليفنا الاستراتيجي تركيا حول تناغم الحوار السياسي، بحسب كلامه.

وتابع “المشري” ادعاءاته بقوله: “نحن في غاية التماسك مع حليفنا التركي وفي الجبهة الداخلية ننسق مع كل الأطراف والوزارات المختصة ومع كثير من الفاعليات لتكون مواقفنا موحدة”.

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار”، ورئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

رافق “المشري” خلال الاستقبال نائبيه “محمد بقي”، و”صفوان المسوري”، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد “المشري” حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

وناقش اللقاء بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صدّ العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس، بحسب البيان.

و أكد الطرفان الرؤية المتطابقة لمجلس الدولة ودولة تركيا لحل الأزمة في ليبيا، وأن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.

كما أكد الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها، بحسب البيان.

وكان الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة وصل إلى طرابلس اليوم السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

ويلتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.