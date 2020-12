‏وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات يصل إلى ⁧‫طرابلس‬⁩ غدا في زيارة رسمية للقاء رئيس المجلس الرئاسي

