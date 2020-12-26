“الثني” يلتقي أعيان ومشايخ بلدية سرت لمناقشة احتياجاتها

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشايخ وحكماء ونشطاء بلدية سرت، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدايرة كل من زايد هدية، وحسن الزرقة.
وناقش “الثني” مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضرته وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، أوضاع البلدية وأبرز المشاكل والاختناقات التي تعانيها، إضافة إلى أبرز احتياجاتها.
وأكد “الثني” العمل على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها البلدية، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجات البلدية وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.
وبدورهم، ثمنوا أعيان ومشايخ وحكماء سرت دور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطن، وما تبذله من جهد لأجله في هذا الظرف الذي تعانيه الحكومة من نقص في الإمكانيات وانعدام للإيرادات.
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