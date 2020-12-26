“الثني” يلتقي أعيان ومشايخ بلدية سرت لمناقشة احتياجاتها

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعيان ومشايخ وحكماء ونشطاء بلدية سرت، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدايرة كل من زايد هدية، وحسن الزرقة.

وناقش “الثني” مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضرته وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، أوضاع البلدية وأبرز المشاكل والاختناقات التي تعانيها، إضافة إلى أبرز احتياجاتها.

وأكد “الثني” العمل على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها البلدية، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجات البلدية وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.

وبدورهم، ثمنوا أعيان ومشايخ وحكماء سرت دور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطن، وما تبذله من جهد لأجله في هذا الظرف الذي تعانيه الحكومة من نقص في الإمكانيات وانعدام للإيرادات.