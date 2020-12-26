غرف الفلترة لا تكفي في بنغازي ومنحنى الإصابة بدأ يرتفع مرة أخرى

بينما يواجه العالم الموجة الثانية، والسلالة الجديدة من فيروس كورونا، يطبق الليبيون مقولة اخترعوها ــ لا تبقى في البيت، ولا ترتدي كمامة، ولا تحافظ على التباعد الاجتماعي ساعدنا على الانقراض ــ في ظل هذا الاستهتار الذي نشاهده يوميا في شوارع بنغازي هناك في برج الأمل بمستشفى بنغازي الطبي “1200”، تحارب الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمعاونات الصحية، بشراسة ضد المرض.

تقول اخصائية مكافحة العدوى والمتحصلة على البورد الأمريكي في مجال مكافحة العدوى الدكتورة رويدا احسونة إحدى الطبيبات المتواجدات في المستشفى منذ بداية الجائحة عن مسيرة عملها هي وزملاؤها وحربهم ضد كورونا:

منذ بداية الجائحة في مارس م 2020 وتسجيل اول حالة إصابة في بنغازي باشرنا عملنا، وكان مستشفى بنغازي الطبي يستخدم “كغرفة فلترة” وهي تشمل أطباء باطنة، وأطباء صحة عامة من مكافحة العدوى، وفريق التقصي السريع أو الاستجابة السريعة، في شهري مارس وابريل كان الوضع مستقر، ولم يسجل عدد كبير من الحالات، ولكن خلال شهور “مايو، يونيو، يوليو، واغسطس” بدأ المنحنى في ازياد وكان عدد الحالات كبير جدا.

ما طبيعة عمل غرفة الفلترة.

عندما تأتي إلينا الحالة نحن أطباء الصحة العامة، او أخصائيو مكافحة العدوى نقوم بأخذ قياسات المريض مثلا: معدل الأكسجين، درجة الحرارة، وتاريخ الأعراض، تاريخ سفره إذا مسافرا، التاريخ المرضي، المؤشرات الحيوية، ويتم فلترة الحالة، وإحالتها إلى طبيب الباطنة ويتم تصنيفها: “هل هذه الحالة عالية الاشتباه؟ أو غير مشتبه بها؟” وإذا كانت غير مشتبه بها يعطوه نصائح وقاية ونخرجها من المستشفى، ولا زلنا مستمرين بهذا الطريقة، وإذا كانت حالة عالية الاشتباه يطلب من المريض صورة أشعة، وفحص سريري، وبعدها يقرر الطبيب هل يحتاج لمسحة أو لا، ثم يقوم بتحويله إلى فريق الاستجابة السريع، وهو فريق متخصص في أخذ عينات المسحة الآنفية البلعومية، وايصالها للمعمل، وتظهر النتيجة في نهاية اليوم، ولكن عندما زاد عدد الحالات يتم إعطاء النتيجة في اليوم الثاني.

كم عدد غرف الفلترة بمدينة بنغازي؟

نحن نعتبر غرفة الفلترة الوحيدة على مستوى بنغازي بالكامل، بينما من المفترض أن تكون هناك أكثر من غرفة ومركز عزل، ولكن للأسف نحن عندنا مركزين عزل وهما الهواري العام، ومركز بنغازي الطبي، وغرفة فلترة واحدة.

كم عدد الحالات المتواجدة حاليا في البرج؟

العناية المركزة بها 10 حالات، وقسم الرجال 32 حالة، وقسم النساء 54 حالة، وخلال الأشهر التي ارتفع فيها المنحنى كانت غرف العناية المركزة وهي أربعة غرف كل غرفة فيها ثمان أسرة، أصبحت ممتلئة، فعندما تأتينا حالة صعبة لا نعرف أين نضعها، فقمنا بإدخالها للأقسام وأصبح الأطباء يعملون على هذه الحالات، وكأنهم أطباء عناية، ووصل عدد الحالة في الأقسام 100 رجال، و100 نساء، كذلك الأمر في مستشفى الهواري الذي تبلغ سعته السريرية 16 سريرا.

هل جاءت فترة وقل فيها عدد الحالات؟

نعم، ففي شهري 9 و10 بدأ المنحنى في النزول، وعدد الحالات يقل، ولكن الآن بدأ المنحنى يرتفع مرة أخرى في شهري 11 و12 بدأت الحالات تزيد لدينا تقريبا يوميا نستقبل من 12 الى 13 حالة يوميا بينما الشهرين الماضيين كان عدد الحالات اليومية ما بين 4 و5 حالات.

ماهي المدة التي يظل بها المريض بالمستشفى؟

حسب استجابة المريض، ومناعته، فمن لديه أمراض مزمنة مثل الربو والسكر وأمراض الكلي يظل بالمستشفى مدة أطول ولكن من ليس لديه هذه الأمراض فهو يشفى سريعا.

ماذا عن مستشفى الصدرية بالكويفية ومدى تعاونه معكم؟

مستشفى الصدرية ليس مركز عزل، فنحن نعالج من كل شيء بمعنى أخصائي عناية فائقة يكون ملم بجميع التخصصات من ناحية صدرية، عناية، باطنة عامة، وغيرها.

وتضيف رويدا ملاحظة حول عدم توجيه الحالات لمستشفى الصدرية، بأن المستشفى خاص بالأمراض الصدرية فهو لديه حالات درن رئوي وربو وغيرها من هذه الامراض، فعندما تكون حالة كورونا بينهم سوف ينتكسون جميعهم المكان حساس لا يتحمل وجود إصابة كورونا بينهم.

لماذا أصبحت الناس تخاف من برج الأمل وتدعوه ببرج الألم؟

دعيني أخبرك شئيا كان بعض المرضى يصلون إلينا ومعدل اوكسجينه 5 بسبب خوفه من المجيء للمستشفى فيقولون برد عادي، هف، مكيف، ويتجه للعلاج بالأعشاب، ويأخذ أدوية من عنده، وعندما يأتي الى المستشفى يأتي في لحظاته الأخيرة، وأحيانا المريض يصل إلى المستشفى ويموت، فالناس أصبحت تتشاءم من البرج وكأنه يقبض في الأرواح، خوفهم من المجيء للمستشفى وإهمالهم لأنفسهم هو من سبب وفاة بعضهم.

نسمع كثيرا عن أطباء بعمر صغير توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ما السبب في ذلك؟

السبب هو كمية التعرض للفيروس، أو التشبع الفيروسي فحتى لو هو لابس اللباس الوقائي بالكامل، لكن المسافة قريبة جدا والمدة قد تكون طويلة أثناء الاقتراب، فنحن لما نشتغل على المرضى لابد أن تكون هناك مسافة متر بينا، ولكن عندما نريد أن نسمع الصدر نقترب منه أكثر شرط أن لا تزيد مدة الاقتراب لأكثر من 40 ثانية، أكثر من ذلك تكون احتمالية الإصابة كبيرة، وعادة الطبيب يقترب أكثر من المريض في ثلاث حالات عندما يقوم بتركيب جهاز الماسك الضاغط، وجهاز القسطرة الوريدية، وجهاز الاوكسجين، وعلى الرغم من أنه يرتدي كامل لباسه الواقي فقد تكون اصابته بليغة وقد تودي به إلى الموت.

ماذا عن الإمكانيات؟

كل الإمكانيات متوفرة من معدات أجهزة التنفس الصناعي، وقياس السكر، والضغط، والمواد التعقيم، ومواد التنظيف فلكل غرفة يوجد بها ثلاث عمال نظافة، وأربع معاونين صحيين، وظيفتهم تعقيم الأجهزة والمعدات وتنظيف الغرفة والأسرة.

هل يوجد إصابات بينهم؟

لا، لأنهم ليسوا مضطرين للتعامل مباشرة مع المريض، وإنما الإصابات كانت بين بعض عناصر التمريض لان تعاملهم المباشر مع المريض فهم من يقومون بالتغيير له وتنظيفه، وإعطائه الدواء.

كيف ترين وعي الناس ومدى فاعليته في الحد من انتشار الفيروس؟

الواقع الملموس الناس “مش واخذة احتياطها” الزحمة في كل مكان، ممكن قطاع التعليم القطاع الخاص بدأت تهتم نوعا ما بطرق الوقاية، في المقابل نجد الجوامع مزدحمة، هناك خلل في التثقيف الصحي، والتثقيف المدرسي، وحتى الإعلام دوره بدأ يتلاشى، لابد من أن يكون هناك إجراءات صارمة تتخذ ضد أي مؤسسة لا تلتزم بإجراءات الوقاية، يفترض إدارة الخدمات الصحية أن تقوم بعملها في التوعية والتثقيف.

كيف تواجهون الهجمات التي تشن عليكم بين الحين والآخر من الناس؟

بالنسبة للتهجم بالضرب وتكسير المعدات هذا لم يصل إلينا ولكن أكثر من يتعرض لذلك هم قسم الإدارة لأنهم في القاطع الأول، وأما عن الهجوم الذي نتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنا في البداية نتضايق ونحزن أما الآن نحن لا نلتفت إليهم لا نريد أن نتأثر بكلامهم، لابد أن نكون أقوياء في مواجهة هذا الفيروس.

ماهي أكثر الشائعات التي ضايقتكم؟

من أكثر هذه الشائعات هي إننا نأخذ في 10000 دينار على كل حالة تدخل للمستشفى، و5000 دينار على كل حالة يتوفاها الله، طبعا هذا كلام غير حقيقي وعار عن الصحة، حتى المكافأة التي تم الحديث عنها من أجلنا تم رفضها من الحكومة، بحجة أن الميزانية لا تغطي المبلغ، نحن عملنا خالص لوجه الله تعالى ولو كنا نتأثر بالشائعات لكنا تركنا العمل منذ زمن.

كلمة ختامية؟

التعداد السكاني لمدينة بنغازي حاليا يفوق 3 مليون مع دخول النازحين، وهذا العدد كبير كي يتم العمل به على مركزي عزل هما برج الأمل والهواري العام، المنحنى بدا يزيد من جديد، ومع قلة وعي الناس وإهمالهم لا ندري أين نصل؟