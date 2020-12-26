“الحويج”: زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس هدفها تأجيج طبول الحرب بعد تقدم المسار العسكري

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم لطرابلس الهدف منها تأجيج طبول الحرب بعد التقدم المحرز في المسار العسكري.

وأضاف “الحويج” في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم السبت، قائلا: “وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب رغم التقدم المحرز في المسار العسكري، فهى محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، وعلى الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الاستانة”.

وكان الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة وصل إلى طرابلس اليوم السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقى الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.