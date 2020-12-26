وفد تركي يشارك في حفل تخرج حاملي الشهادة الثانوية بالكلية العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

شارك وفد عسكري تركي في حفل تخريج الدفعة الثانيه لخريجي الجامعات، والدفعة الخمسين لحاملي الشهادة الثانوية بالكلية العسكرية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الوفد التركي الذي يزور العاصمة طرابلس يضم وزير الدفاع خلوصي آكار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية التركي عدنان أوزبال.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى أنه شارك في الحفل رئيس المجلس خالد المشري ووزراء الدفاع صلاح النمروش، والداخلية فتحي باشاغا والثقافة حسن ونيس ورئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى عادل الزنداح، وآمر القوة المشتركة الفيتوري غريبيل.