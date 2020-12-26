جلسة حوارية حول «تمكين الشباب» بمدينة بني وليد

نظم اتحاد الطلبة بجامعة بني وليد، اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان «تمكين الشباب في مدينة بني وليد»، بحضور عميد البلدية المكلف د.يونس العزوزي، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية بالمدينة.

وأشار عميد بلدية بني وليد، خلال الجلسة، إلى أن البلدية تساهم في تعزيز مشاركة الشباب الفعالة في وضع الاستراتيجيات من خلال بناء قدراتهم، وتفاعل الشباب مع قضايا وطنهم.

وشدد على ضرورة تولي الشباب مناصب قيادية وإعطائهم المزيد من التأهيل ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار، بحسب بيان للبلدية اليوم.

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