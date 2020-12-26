منظمة حقوقية تستنكر اعتقال محمد رضوان على خلفية آرائه ضد “الوفاق”

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن قلقها لاعتقال الناشط الحقوقي محمد رضوان رحيل من طرف جهاز الأمن الداخلي بمدينة مصراتة من دون إذن قضائي أو مسوغ من القانون.

وأكدت المنظمة، أنه جرى اعتقال الناشط بسبب آرائه التي أبداها بحق سياسات حكومة الوفاق غير المعتمدة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وذكرت المنظمة، حكومة الوفاق غير المعتمدة بالتزاماتها المعلنة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحرك العاجل لضمان سلامة الناشط المعتقل.

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