“عبد المالك المدني”: بفضل شهدائنا وأصدقائنا الأتراك عادت ابتسامتنا التي تقهر الأعداء

زعم عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، أنه وقت تعرض طرابلس للقصف ومحاصرتها بدون ماء ولا كهرباء تركها العالم بأكمله إلا تركيا التي رسمت الابتسامة على وجوههم.

وقال “المدني” عبر تغريدة له على موقع تويتر معلقا على صورة وزير داخلية الوفاق “باشاغا” خلال لقائه وزير دفاع تركيا خلوصي آكار قائلا: “قبل عام كانت نفس الوجوه تحمل نظرات الحزن على أطفالنا ونساؤنا الذين يتعرضون للقصف وعلى طرابلس المحاصرة بدون ماء ولا كهرباء ولا مطار ، في ذلك الوقت تركنا العالم بأكمله إلا تركيا..!”.

وتابع “المدني” زعمه قائلا: “أما اليوم وبفضل الله ثم شهداءنا ثم أصدقاءنا الذين فزعوا لنا، نرى هذه الابتسامة التي تقهر الأعداء”.

جدير بالذكر ان الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة وصل إلى طرابلس اليوم السبت، وضم إلى جانب خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقى الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.