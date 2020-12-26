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بعد تعرضها لهجوم تخريبي.. «ليبيانا» تكشف مصير بيانات وأرصدة المشتركين 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول اليوم السبت، عن حدوث هجوم تخريبي فاشل استهدف الشركة.

وذكرت الشركة، أنها توجه عناية مشتركيها بحدوث هجوم تخريبي فاشل صباح اليوم السبت استهدف إيقاف تطبيق MyLibyana.

وأشارت إلى أنه قد تمّ التعامل مع الهجوم وجاري حالياً تتبّع مصدره لاتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة.

وطمأنت شركة “ليبيانا” كافة مشتركيها أن جميع بياناتهم وأرصدتهم مؤمنة وأن التطبيق وجميع خدمات ليبيانا تعمل بشكل طبيعي.

كما دعت لعدم الانجرار وراء أي شائعات أو أخبار مضللة يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن شركة ليبيانا للهاتف المحمول هي شركة اتصالات عبر الهاتف المحمول تم تأسيسها سنة 2004.

وهي إحدى اثنين من شركات الاتصالات في ليبيا ومملوكة من طرف الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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ليبيانا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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