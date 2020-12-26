بعيرة : دول إقليمية تعبث في مجلس النواب للحفاظ على مصالحها

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن هناك سيطرة لدول إقليمية داخل مجلس النواب، تعمل على تثبيت مصالحها من خلال إيجاد أصوات موالية لها في مجلس النواب، ، معتبرًا أن مبعوثي الأمم المتحدة ساهموا في إفشال مجلس النواب.

و أكد بعيرة أن رئاسة مجلي النواب تتحمل نتيجة تأزم الاوضاع ، مشددا على أن التئام المجلس هو مفتاح العملية السياسية.

و أوضح بعيرة أن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، ثم في غدامس كانت خطوة مهمة على طريق التئام المجلس، لافتا إلى أن المصالح الشخصية عرقلت سير عمل المجلس.

و أشار بعيرة إلى أن هناك احتمالًا بعودة المجلس للاجتماع في منطقة ليبية قد تكون غدامس أو صبراتة؛ لافتا إلى أن مصير ليبيا و وحدتها مرتبط بالاجتماع المُرتقب في الأيام القادمة.

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