عاجل ليبيا الان

باشاغا: مسرور باستضافة إخواننا الأتراك الداعمين لنا عسكريا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بزيارة إلى مركز تدريب تاجوراء، بصحبة رئيس الأركان التركي ياشار جولر، والقادة العسكريين الأتراك المرافقين له، يرافقهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أكار هنأ باشاغا بما يسمى بـ يوم استقلال ليبيا في 24 ديسمبر، قائلاً إنه تم إنجاز أشياء عظيمة، وإنه يأمل أن يأتي بكل هذه الأشياء وأن يواصل الليبيون العيش بسلام وأمن وسلام، وفق مزاعمه.

فيما رد باشاغا، بأنه مسرور باستضافة أكار والعسكريين الأتراك، الذين وصفهم بإخوانه، مثمناً دور أنقرة العسكري في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما انتم في الحكومة التي جندها ليون إلا كحزمة اكلينيكس في يد الغرب ويد تركيا وعقب أستعمالهم لكم سترموا في المزبله كأي منديل أستخ بعار العماله للأجنبي ضد جيش بلاده اليوم قبل ان يكتمل دوركم الخياني الاتراك يصافحوكم ولكن عقب انتهاء دوركم الخياني سوف يتعفف الاتراك علي التسليم عليكم باليد ولكم ان تروا من التاريخ درس وعبره فالمستعمر لا يحترم العميله الذي ساعده لتنفيذ مخططه للاستيلاء علي خيرات بلاده وسيلعنكم التاريخ كما لعن اجدادكم العملاء لايطاليا

    رد