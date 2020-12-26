باشاغا: مسرور باستضافة إخواننا الأتراك الداعمين لنا عسكريا

قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بزيارة إلى مركز تدريب تاجوراء، بصحبة رئيس الأركان التركي ياشار جولر، والقادة العسكريين الأتراك المرافقين له، يرافقهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أكار هنأ باشاغا بما يسمى بـ يوم استقلال ليبيا في 24 ديسمبر، قائلاً إنه تم إنجاز أشياء عظيمة، وإنه يأمل أن يأتي بكل هذه الأشياء وأن يواصل الليبيون العيش بسلام وأمن وسلام، وفق مزاعمه.

فيما رد باشاغا، بأنه مسرور باستضافة أكار والعسكريين الأتراك، الذين وصفهم بإخوانه، مثمناً دور أنقرة العسكري في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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