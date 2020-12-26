حملة تطوعية لتركيب محطات لتحلية المياه في مناطق الجنوب

بالتعاون ما بين جمعية طمزين للأعمال الخيرية، وصندوق الزكاة بوادي الشاطئ، وعدد من المنظمات والجمعيات الخيرية، تم الانتهاء من حملة سقيا، والتي تهدف إلى تركيب محطات لتحلية المياه في بعض مناطق الجنوب، التي ليست لديها مياه صالحة للشرب.

حيث تم تركيب حوالي 12 محطة بدأت من منطقة غات حتى وادي الشاطئ، وقال رئيس جمعية طمزين عيسى محمد لقناة ليبيا، إنهم بصدد حفر 3 آبار لمناطق تعاني من شح المياه، داعيا فاعلي الخير إلى الوقوف بجانبهم لتوفير الخدمات التي عجزت الحكومات عن توفيرها للمواطن.

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