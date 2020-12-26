“جمال شلوف”: زيارة “آكار” ومرافقيه لطرابلس ردا على كلمة المشير حفتر وليس لتخريج دفعة عسكرية

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، أن الوفد التركي برئاسة خلوصي آكار وزير الدفاع الذي يزور طرابلس اليوم السبت هو “وفد حرب” وليس “وفد تشريفات”.

وأوضح “شلوف” في تصريحات صحفية، أن زيارة الوفد التركي جاءت للرد على كلمة المشير حفتر، وليست لحضور تخريج دفعة عسكرية.

ولفت “شلوف” بقوله: “إن رسالة الأتراك واضحة جدا في هذه الصورة، ففي حين يرتدي النمروش الملابس الرسمية والحداد قيافة التشريفات العسكرية، يرتدي خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي ملابس الميدان مما يدل أنهم ليسوا وفد جاء ليحضر تخريج دفعة عسكرية، وليسوا وفد رسمي في زيارة اعتيادية، فهم يقولون بوضوح أنهم وفد حرب بقيافة الميدان”.

جدير بالذكر أن الوفد العسكري التركي الذي يزور العاصمة وصل إلى طرابلس اليوم السبت، وضم إلى جانب خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقى الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.