من أصل 162 دولة..ليبيا تحصل على المركز 156 في مؤشر الحرية

حصلت ليبيا على المركز 156 من أصل 162 دولة، في مؤشر الحرية، وهو ترتيبها ذاته في العام الماضي، مع ارتفاع طفيف في الدرجة التي حصلت عليها، حيث حصلت العام الماضي على 4,64 درجة فقط.

و بحسب معهد “Cato” الأمريكي، يعتمد مؤشّر الحرية على العديد من المقاييس، مثل “حرية دين والاقتصاد، وحرية الأفراد والحرية الشخصية، وحرية العمل، وحقوق الملكية أيضًا، وحرية الحركة وحرية التجارة دوليًا”.

وأضاف المعهد أن المؤشّر يضع لكل دولة علامة “من 0 إلى 10″، بحيث يمثل الرقم 10 مزيدًا من الحرية، وكان متوسط الدرجات لـ 162 دولة هو 6,39 درجة، أي أن معظم الدول تتمتع بكثير من الحرية.

وأكد المعهد أن ليبيا حصلت على “4,93 في الحرية الشخصية، و 4,72 في حرية الاقتصاد، و 4,83 في حرية الانسانية”، وهي المقاييس الثلاثة الأساسية في الدراسة.

وتشير الدراسة إلى أن مستوى الحرية حول العالم شهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بعام 2017، حيث زادت 87 دولة تصنيفها، بينما انخفض تصنيف 70 دولة.

وتصدرت نيوزيلندا، سويسرا وهونغ كونغ؛ الترتيب، بالحصول على درجات 9,21، 9,20 و 8,53 على التوالي.

وتصدرت الأردن، الدول العربية في التصنيف حيث حلّت في المركز 80، وجاءت لبنان في المركز الثاني عربيًا والـ 97 عالميًا، ثم الكويت الثالثة عربيًا والـ 113 عالميًا، والمغرب رابعًا عربيًا والـ 117 عالميًا، ثم البحرين والإمارات في الخامس والسادس على التوالي على المستوى العربي والـ 122 والـ 123 عالميًا.

وجاءت قطر في المركز السابع، ثم تونس في المركز الثامن، وعُمان في المركز التاسع، والمملكة العربية السعودية أتت في المركز العاشر، وبعدها الجزائر في المركز الـ 11، ثم العراق الـ 12، وجاءت ليبيا في المركز الـ 13 عربيًا.

وفي ذيل القائمة؛ أتت مصر، اليمن، السودان وسوريا التي احتلت المركز الأخير عربيًا وعالميًا

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