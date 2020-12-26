دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير الغربي على الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم السبت، دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير الغربي على الشبكة العامة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسمية عليها.

ونوهت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» بجهود العاملين فيها المبذولة لإعادة الوحدة للعمل.

– «كهرباء الموقتة» تعلن عودة محطة السرير الغربي للعمل

وسبق أن أعلنت الشركة في سبتمبر، عودة محطة السرير الغربي للعمل، بعد خروجها كليا عن العمل جراء نفاد الوقود الخفيف من الخزانات وتأخر وصول الإمدادات.

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