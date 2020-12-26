تبادل محتجزين بين قوات الوفاق والجيش بمنطقة الشويرف

أعلنت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي ،مساء اليوم السبت ،عن الإفراج على عدد من المُحتجزين الذين كانوا داخل معتقلات قوات الوفاق منذ فترة.

وقالت الشعبة في بيان لها ،إن ذلك تم بتنسيق وإشراف مُباشر من اللجنة العسكرية 5+5 ،حيث تم إستقبالهم داخل معسكر لواء طارق بن زياد المُعزز من قبل أعضاء اللجنة العسكرية وعدد من الضباط والقيادات بالجيش الليبي.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5 ،أعلنت وقت سابق ، إن أعضاءها أشرفوا على عملية لتبادل المحتجزين بين الطرفين بمنطقة الشويرف، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.وأوضحت اللجنة في بيان أن هذه العملية تأتي تتويجا لجهود الخيرين الساعين إلى توحيد الصف ونبذ العنف والكراهية، وإبعاد شبح الحرب عن البلاد، مؤكدة إصرارها وعزيمتها على المضي قدما في تحقيق السلام والأمن للوطن والمواطن في كامل ربوع البلاد.