ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2020

أحتفلت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الليبي، صباح اليوم السبت، باليوم العالمي للتطوع بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي د. محمد التيناز، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال: “نحتفل اليوم باليوم العالمي لعمل التطوعي والتي أقرته الجمعية العامة المتحدة في مثل هذا اليوم بأجماع كل الدول بأن يحتفل العالم بكل المتطوعين بتقدير جهودهم وتقديم الدعم لهم وتكريمهم على هذا العمل الجبار”.

وأضاف: “بأن العمل التطوعي في ليبيا منذ القدم ولنا مواقف وجهود تذكر قدمناها من خلال الجمعيات والمنظمات والكشافة والهلال الأحمر”.

ومن جهة أخرى قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة: “حضورنا اليوم لأحتفال باليوم العالمي للتطوع هو من ظمن أطار دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وبالأشراف على العمل التطوعي”.

وأشار بوزريدة بأن “هناك ستكون ميزانية مقترحة أمام رئيس مجلس الوزراء للعمل التطوعي”.

وتمنى بوزريدة بأن “سنة 2021 بأن تكون سنة متفائلة مملؤة بالخير”، حيث تم تكريم بعض أسر الشهداء والشخصيات والمتطوعين وعلى رأسهم أسرة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة والعميد صالح الكاديكي ود. علي الرويعي ومكتب الشهداء والجرحى بالقوات المسلحة الليبية.