‏وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات يصل إلى طرابلس غدا في زيارة رسمية

ليبيا
وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات يصل إلى طرابلس غدا في زيارة رسمية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
26 December, 2020
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
26 December, 2020
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يوجد مكذبين لأيات الله –
يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أنذرهم وتوعدهم وأخبرهم في الكتاب –
أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، وسيقولون انهم أبرياء
– كقوله تعالى: { وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} أي أخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: { فإذا جاء وعد أولاهما} أي أولى الإفساد { بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد} أي سلَّطنا عليكم جنداً من خلق لايعلمهم إلا الله وحده , أولي بأس شديد، أي قوة وعدة لاتعجز الله الخالق ولا تحاد قدرته كما خلق الشمس والقمر ، { فجاسوا خلال الديار} أي نزلوا عليكم ا اينما كنتم في حجارة أو في حديد ـ وسلكوا خلال بيوت حصونكم وقلاع مستخفين فيها ، أي بينها ووسطها
، { وكان وعدا مفعولا} كما جالوت وجنوده سلط عليهم ـ وقتل داود جالوت، ولهذا قال: { ثم رددنا لكم الكرة عليهم} الآية……
وقد أخبر اللّه عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط اللّه عليهم عدّوهم ، وسلك خلال بيوتهم، وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقاً { وما ربك بظلام للعبيد}. وهذاريعني أن الله وحده يعلم متى وكيف فهو لم يظلم فرعون وهامان ولم يظلم أصحاب ليكة وغيرهم ممن حق عليهم القول . والله أعلم
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