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‏وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات يصل إلى طرابلس غدا في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

‏وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات يصل إلى طرابلس غدا في زيارة رسمية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

26 December, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يوجد مكذبين لأيات الله –
    يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أنذرهم وتوعدهم وأخبرهم في الكتاب –
    أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، وسيقولون انهم أبرياء
    – كقوله تعالى: { وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} أي أخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: { فإذا جاء وعد أولاهما} أي أولى الإفساد { بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد} أي سلَّطنا عليكم جنداً من خلق لايعلمهم إلا الله وحده , أولي بأس شديد، أي قوة وعدة لاتعجز الله الخالق ولا تحاد قدرته كما خلق الشمس والقمر ، { فجاسوا خلال الديار} أي نزلوا عليكم ا اينما كنتم في حجارة أو في حديد ـ وسلكوا خلال بيوت حصونكم وقلاع مستخفين فيها ، أي بينها ووسطها
    ، { وكان وعدا مفعولا} كما جالوت وجنوده سلط عليهم ـ وقتل داود جالوت، ولهذا قال: { ثم رددنا لكم الكرة عليهم} الآية……
    وقد أخبر اللّه عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط اللّه عليهم عدّوهم ، وسلك خلال بيوتهم، وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقاً { وما ربك بظلام للعبيد}. وهذاريعني أن الله وحده يعلم متى وكيف فهو لم يظلم فرعون وهامان ولم يظلم أصحاب ليكة وغيرهم ممن حق عليهم القول . والله أعلم

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