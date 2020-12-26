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«الصحة العالمية» تقدم مستلزمات طبية لمركز طبرق الطبي تكفي 200 إصابة متوسطة وخطيرة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدمت منظمة الصحة العالمية مستلزمات طبية لمركز طبرق الطبي والتي تكفي لأكثر من 200 إصابة متوسطة وخطيرة.

وقال المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، إن منظمة الصحة العالمية سبق لها أن قدمت الدعم لمركز طبرق الطبي لكافة الأقسام الطبية، وآخرها مستلزمات طبية كاملة تكفي لأكثر من 200 مريض إصاباتهم متوسطة وخطيرة.

وأضاف المكتب أن عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية قدم شكره لمنظمة الصحة العالمية، وعضوها في ليبيا الدكتور أحمد العليقي على دعمها المستمر لقطاع الصحة في مدينة طبرق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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