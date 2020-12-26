ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 December, 2020

من المنتظر أن يصل ،يوم غد الأحد ،وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات ،إلى العاصمة ‫طرابلس ، في زيارة رسمية ،سيلتقي خلالها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وعدد من المسؤولين، لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية.

ووفق ما ذكرت مصادر إعلامية فإن هذه الزياة تأتي ،بعد أقل من 24 ساعة على زيارة وفد تركي ترأسه وزير الدفاع خلوصي آكار، ويشمل رئيس الأركان يشار غولر؛ إلى طرابلس.

وقد تضمن جدول عمل وزير الدفاع التركي خلال هذه الزيارة، تفقد الكلية العسكرية بمنطقة “الهضبة”، لحضور حفل عسكري، بعد زيارة إلى وزارة الدفاع وقوة إنفاذ القانون في طرابلس.