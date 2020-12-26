باشاآغا لـ أكار: نثمن دوركم ودور تركيا في صد العدوان على طرابلس

ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم السبت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له.

باشاآغا قال لوزير الدفاع التركي، بأنه يثمن الدور التركي ودور أكار في ما وصفه بـ”دحر العدوان على طرابلس” (إيقاف تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، ومساهمته في بناء ليبيا الجديدة بعيدًا عن الجهوية والقبلية وما وصفه بـ”حكم الفرد الواحد”، حسب تعبيره.

وأضاف :” نحن نملك العزيمة على العمل معكم وفق ثوابت تعتمد على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين، وسنحبط كل المؤامرات التي يحاول العديد تنفيذها من أجل ضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا، واستقرار البلاد هو هدفنا المنشود منذ تولينا هذه المهمة”.

وأعطى وزير داخلية الوفاق شرحًا مفصلًا لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول عدد من المواضيع الأمنية التي تهم الوفاق وتركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية