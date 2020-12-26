باشاغا يثمن الدور التركي في بناء «ليبيا جديدة»

ثمن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مساء اليوم السبت، خلال استقباله وزير الدفاع التركي خلوصي اكار الدور التركي في ليبيا.

و قال باشاغا، حسب ما نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على موقعه الرسمي بتويتر”نُثمن الدور التركي ودوره في دحر العدوان على العاصمة طرابلس ومساهمته في بناء ليبيا الجديدة بعيدا عن الجهوية والقبلية وحكم الفرد الواحد.”

من جهته أكد خلوصي آكار أن تركيا تبذل ما في وسعها من أجل أن ينعم الشعب الليبي بالديمقراطية تحت راية واحدة وحكومة واحدة مفيدا أن زيارته إلى ليبيا من شأنها أن تساهم في توحيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة الأمنية منها، وفق بيان لوزارة الداخلية الليبية.

وأبدى رغبة تركيا في توفير كافة الاحتياجات الخاصة بمجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية من ضباط وضباط صف وموظفين تابعين لوزارة الداخلية الليبية.

” style=”height: 898px;”>