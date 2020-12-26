العبود: تركيا تريد إشعال المنطقة لتحصين اتفاقياتها مع “الوفاق”

اعتبر المحلل السياسي أحمد العبود، أن زيارة الوفد التركي لليبيا، “مغامرة أردوغانية” لزيادة السخونة في ليبيا والدفع نحو تسارع الأحداث، قبل تنصيب جو بايدن في يناير المقبل كرئيس لأمريكا.

وأوضح العبود، أن تركيا المنخرطة في أزمات المنطقة، مُنيت بخسائر كبيرة في الملفات الإقليمية وتريد إشعال الجبهة الليبية، مشيراً إلى أن تركيا تريد إشعال المنطقة من جديد، لعدة أهداف بينها تحصين الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة وفرض شروطها في الحل السياسي على المجتمع الدولي.

وأكد العبود، أن شحنات الأسلحة تتدفق على مطارات طرابلس وميناء مصراتة منذ أشهر دون توقف، كما أن البوارج التركية تقوم بتدريبات ومناورات حربية في ليبيا، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

كما أوضح العبود، أن هناك سيناريوهين، تعد لهما أنقرة، أولهما توحيد المليشيات وصراع الأجنحة السياسية لتذهب مباشرة إلى الحرب مع الجيش، فيما يدور السيناريو الثاني حول دعم طرف (مليشيات مصراتة بقيادة باشاغا، أو مليشيات طرابلس) ضد آخر، مشيراً إلى أن من ستدعمه ستأمره بالذهاب نحو صناعة المغامرة وقتال الجيش.

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