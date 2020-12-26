البرعصي: الزيارة التركية لليبيا تعتبر استعداداً للحرب مع الجيش

قال المحلل العسكري سليمان بوعقرب البرعصي، إن زيارة الوفد التركي إلى ليبيا، لا يراها زيارة لدولة بذاتها، بل هي جولة تفقدية لإحدى الولايات التركية.

وأوضح البرعصي أن أردوغان يرى في ليبيا مستعمرة تابعة لإسطنبول، فهو على الأرجح لم يأخذ حتى إذنا مسبقا من حكومة الوفاق غير المعتمدة، مشيرًا إلى أنه لا يعول كثيراً على المليشيات الليبية، فلديه من المرتزقة والجنود ما يسد حاجته.

وأكد البرعصي، أن حجم الوفد التركي الذي يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات، وقادة الجيش، محاولة لاستعراض العضلات فقط، فهم يحاولون زيادة وزنهم على الأرض في ليبيا، استعداداً للحرب مع الجيش.

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