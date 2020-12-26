الثني يتعهد بتلبية احتياجات بلدية سرت

أخبار ليبيا24

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم السبت في بنغازي، بأعيان ومشائخ بلدية سرت بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

وقالت الحكومة، إن الثني بحث مع الوفد خلال الاجتماع الذي حضرته وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، أوضاع البلدية وأبرز المشاكل والاختناقات التي تعانيها، إضافة إلى أبرز احتياجاتها.

وأضافت، أن الثني تعهد بالعمل على حل كافة المشاكل والاختناقات التي تعانيها بلدية سرت، لافتا إلى أن الحكومة ستوفر احتياجاتها، وفقا للمتاح لها وحسب الأولوية.