الحكومة المؤقتة: زيارة آكار إلى طرابلس “تأجيج للحرب”

انتقدت الحكومة الموقتة، اليوم السبت، زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الحكومة في تصريحات صحفية، أن الزيارة ما هي إلا “تأجيج للحرب”، ومحاولة لعرقلة أي تقارب ليبي.

هذا ويذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قد حضر إلى طرابلس برفقة كل من رئيس الأركان وقادة من العسكريين، اليوم السبت، والتقى عددا من قيادات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع التوتر بين قوات الوفاق والجيش، لاسيما إثر اتهام الجيش لقوات الوفاق بالتحشيد العسكري.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الجمعة، تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات الوفاق، وسط ارتفاع حدة التوتر الليبي.

كما أوضحت في بيان أن “قواتها تواصل عمليات التدريب تلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الوفاق وأنقرة”.

وشملت التدريبات المقدمة الرمايات بالأسلحة الثقيلة، وتدريبات على سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

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