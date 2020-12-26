ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ شحات |

26 December, 2020

تمكن أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن شحات، من ضبط تشكيلين عصابيين من عدة مدن ليبية يمتهنان تزوير صكوك مالية بمبالغ كبيرة وصلت لأربعة ملايين دينار ليبي، وأقلها مبلغ 80 ألف دينار ليبي.

وأشارت وحدة التحقيق بالمديرية، إلى أنه فور ورود معلومات بانتشار عملة مالية وصكوك مزورة، تمت متابعة الواقعة وضبط أشخاص بحوزتهم صكوك مزورة، واستدراج باقي الأفراد القائمين على التزوير، بعد محاولتهم سحب المبالغ المالية من أحد المصارف.

وفي سياق التحقيق معهم تم الكشف عن قضية أخرى تشمل اختلاس مبلغ مالي من وزارة الصحة، الذي كان من ضمن أعمالهم الإجرامية التي قاموا بها، وكانت القضية مقيدة ضد مجهول.

وبحسب بيان لمديرية أمن شحات فقد تم الانتهاء من التحقيق مع المتهمين جميعا وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.