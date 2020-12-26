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مليشيات مسلحة بطرابلس تغتال كابتن طيار من سكان غريان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت مصادر صحفية، اليوم السبت، اغتيال عدد من عناصر المليشيات المسلحة في طرابلس، الكابتن طيار أحمد المبروك من سكان محلة البراشيش بغريان.

وقال مسؤول إعلام قوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش، عقيلة الصابر، في تصريحات صحفية، إنه لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت المليشيات المسلحة إلى قتل المبروك، الذي تخرج في الأكاديمية الجوية، دفعة 33 ، مشيراً إلى أن الطيار ابن عميد طيار المبروك أحمد المبروك، الذي توفي في 29 أبريل 2019، إثر سقوط طائرته C130 بعد إقلاعها من حقل الشرارة النفطي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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