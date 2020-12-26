تركيب وصيانة أجهزة تفتيش أمني بمطار «الأبرق» الدولي

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، السبت، تركيب أجهزة تفتيش أمني جديدة في مطار «الأبرق» الدولي، وأجراء أعمال صيانة للأجهزة المستخدمة حاليا.

ونفذ أعمال الصيانة والتركيب فريق عمل مكلف من قبل رئيس مصلحة المطارات، وشملت هذه الأعمال تركيب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والتأكد من تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب، حسب بيان منشور على صفحة مصلحة المطارات بموقع «فيسبوك».

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ومن المقرر أن يقوم الفريق فور الانتهاء من أعمال الصيانة بتنفيذ برنامج تدريبي لعدد من الموظفين والعناصر الامنية التابعة للمطار وذلك للرفع من كفائتهم التشغيلية وحتى يتمكنوا من تشخيص الأعطال، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة على الأجهزة وفق «الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها وبما يضمن تعزيز التدابير والإجراءات الأمنية بالمطارات التابعة للمصلحة»، حسب البيان.

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