تحرير طالبة جامعية في بنغازي من خاطف غير متوقع

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أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، بأن عناصر مركز شرطة قاريونس تمكنوا من تحرير طالبة جامعية بعد اختطافها قبل عودتها من الكلية التي تدرس بها بجامعة بنغازي إلى منزلها.

وقال، الإعلام الأمني بالمديرية، إن مركز شرطة قاريونس تلقى بلاغًا من قبل رجل مسن يفيد باختفاء ابنته الطالبة، بعد ذهابها للدراسة بالكلية.

وأوضح، أن والد الطالبة أبلغهم بحيثيات اختفاء ابنته، حيث أفاد بأن شقيقها كعادته كل صباح ينقل شقيقته للجامعة لكونها طالبة بإحدى كليات جامعة قاريونس، وعند عودته لاصطحابها بعد انتهاء محاضراتها، إلا أنه ورغم-انتظاره لأكثر من ساعتين بموقف السيارات دون جدوى-اضطر للبحث عنها رفقة أمن الجامعة، غير أنهم لم يجدوها.

وأضاف، والد الطالبة، أن ابنه عاد -بعد طول بحث عن شقيقته- إلى المنزل ليخبرهم بما جرى.

وتابع، وبينما هم حالة ذهول رن هاتف والدتها، وإذ برجل يبدو أنه كبير بالسن يخبرها، بأن لا تسأل عن ابنتهم، وأنها معه وهما الآن بمدينة أمساعد الحدودية الشرقية، لافتًا إلى أن عناصر الشرطة بمركز قاريونس، وبعد استلامهم لبلاغ والد الطالبة، أعدوا مذكرة مستعجلة أحيلت لمُدير أمن بنغازي، حيث تم التعميم على اختفاء الطالبة، والمباشرة في جمع المعلومات من أهلها ومن زميلاتها بالكلية.

وواصل، وبتوجيه من مدير الأمن بمتابعة آخر أرقام الهواتف الصادرة والواردة، لهاتف الطالبة، وبتحليل كافة البيانات والخلفيات العائلية، تم التأكيد بنسبة كبيرة لمكان تواجد الطالبة المخطوفة.

وعلى الفور تم إخطار وإعلام النيابة العامة، وأعد فريق مداهمة بإسناد شُرطة النجدة وبرفقة الأب.

وأضاف، وبفضل الجهود عناصر الأمن تم تحرير الفتاة المختطفة، وضبط كل من في البيت وهما امرأة مسنة وزوجها، واقتيد الجميع لمركز الشرطة.

وبعد وصولهم إلى مركز الشرطة، تبيّن أن المرأة التي اختطفت الطالبة لم تكن سوى خالتها وزوجها، حيث بيّن الإعلام الأمني، أنهما اقترفوا فعلتهما على خلفية مشاكل عائلية قديمة بين الأم وشقيقتها (الخالة).

وأوضح الإعلام الأمني، أن عملية الخطف، أتت بعدما اتصلت الخالة بابنة شقيقتها، يوم الواقعة، وذهبت إليها بالجامعة واحضرتها لبيتها وقطعت أي اتصال لها بأهلها.

وأكد، أنه بعد الاستدلال اتضح، أن الغرض من هذا الإخفاء القسري هو تشويه الفتاة، بالزعم بأنها هاربة من بيتها نكاية في أمها.

اتخذت الاجراءات القانونية وأحيلت الخالة وزوجها للنيابة العامة ومنها للسجن.