ناصر القايد: النمروش وأكار يبحثان تهديدات “حفتر” 

قال ناصر القايد مدير (ما تسمى) إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى، التابعة للوفاق، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس، تأتي بعد تمديد البرلمان التركي للتواجد العسكري لبلاده في ليبيا.

وأضاف القايد في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لفائز السراج، والتي رصدتها “الساعة 24″، إن اجتماع وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش وأكار في العاصمة طرابلس يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وتقديم المساعدات في مجال فك الألغام ومخلفات الحروب، وأيضا استمرار التدريبات، على حد ادعائه.

وأشار إلى أن اجتماع النمروش وأكار سيتناول أيضا تهديدات (من أسماه) مجرم الحرب (المشير خليفة) حفتر، خاصة أنه إذا وقعت أي حروب ستكون المرتزقة الروس ضمن القوات المساندة، لافتا إلى أن تركيا وروسيا بينهما معاهدات، وفق زعمه.

كما زعم القايد أن “حكومة الوفاق ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأردف بأن ما يقوم به مجرم الحرب من استعدادات ومرتزقة روس يمكن ضمه على الوضع العام ولذا وجب الاستعداد”.

واستكمل: “سيتم الاستفادة من تمديد التواجد العسكري التركي لمدة ١٨ شهرا آخر، فالجيش التركي يدرب الكثير من القوات المساندة، وهذا سيعطي للمقاتلين خبرة كبيرة” على حد زعمه.