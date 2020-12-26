الحبري متفائل بانفراجة اقتصادية.. ويكشف طريقة بيع الدولار

خاص| 218

فتح برنامج “البلاد” على شاشة “NEWS 218″، السبت، ملف تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وللاطلاع على كافة تفاصيل القرار وأثره على المواطنين، استضاف البرنامج، محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، والذي أبدى تفاؤلا كبيرا وتوقع نجاح السياسات النقدية الجديدة للمركزي بنسبة 90 %.

وقال الحبري إن سعر الصرف الموجود حاليا ليس “توازنيا”، لذلك أصبح التغيير أمر لا مفر منه، مشيرا إلى أن إدارة سعر الصرف بالمرحلة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا، وأن المركزي يحتاج إلى 18 شهرا حتى يستقر سعر الصرف ومعه سيستقر الاقتصاد خلال عام ونصف.

طريقة بيع الدولار

وكشف الحبري، أن بيع الدولار للجمهور سيتم عبر الحوالات والبطاقات المصرفية، بينما سيتم توفير السيولة النقدية في شهر يناير المقبل، متوقعا أن يكون هناك فائض في الميزانية العام المقبل.

وبالحديث عن أثر سعر الصرف الجديد على المواطنين، أكد الحبري أن الأسعار سترتفع نسبيا، وسيتم الحد من عمليات تهريب السلع، وقال إن أي سعر صرف في العالم بعد أن يتغير يحتاج لتدفق نقدي ورسم تحقق مستمر.

علاوة العائلة ودعم الوقود

ولفت إلى أن تفعيل علاوة العائلة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، وسيتم الإبقاء على دعم الوقود والأدوية، مبينا أن الأسعار ستنخفض بنسبة 33 % مستقبلا، وأن المساس بدعم الوقود يعد خطيرا جدا، مؤكد أن الإجراءات النقدية للمصرف المركزي ستنهي نشاط السوق السوداء.

وعن أسباب لجوء المركزي إلى تعديل سعر الصرف، أوضح الحبري أن وجود تذبذب كبير في الناتج المحلي جعل من تغيير سعر الصرف أمرا لا مفر منه، كما تم إقفال أبواب الفساد من خلال توحيد سعر الصرف، وأضاف أن الفريق الفني للمركزي سيقدّم تقريره لمجلس الإدارة أسبوعيا لتقييم سعر الصرف، كما أن اللجنة الفنية ستصدر بيانا يوضّح السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

وتوقع الحبري إصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي من المصرف المركزي خلال هذا الأسبوع، فيما ستعمل اللجنة على رصد نشاط السوق السوداء ومقارنة سعر الصرف.

مخصصات أرباب الأسر

وقال الحبري لـ”NEWS 218″، إنه وبعد توحيد سعر الصرف لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر، مضيفا أن 30 % من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.

ودعا الحبري إلى تفعيل أسعار الفائدة المصرفية، حيث ستتيح هذه الخطوة للمصرف المركزي فرصة منح قروض للشباب.

إنشاء شركات صرافة

ولفت علي الحبري، إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون في حالة انعقاد مستمرة لتقييم سعر الصرف، كما سيتم منح تراخيص لإنشاء شركات صرافة خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما يدرس “المركزي” حاليا سحب فئات نقدية معينة من الجمهور.

وبشأن طباعة العملة في روسيا، شدد الحبري على أنه ” قرار صحيح وجريء”، وجاء بسبب نقص السيولة الحاد في برقة وهو قرار قانوني

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