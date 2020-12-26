وزير الدفاع التركي: حفتر أداة وظيفية تم توظفيها من الخارج ولن يتساوى مع حكومة الوفاق

زعم وزير دفاع تركيا خلوصى أكار من ‎طرابلس، أن “حفتر” انقلابي وأداة وظيفية جرى توظيفه من الخارج لصالح أجندات خارجية، على حسب تعبيره، متابعا، سنرد على تهديداته في الوقت المناسب ولا يمكن أن يتساوى مع حلفائنا في ‎ حكومة الوفاق.

وأضاف أكار بحسب وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق، الانقلابي ‎”حفتر” ليس وحده هناك بعض الأطراف الأخرى تحاول أن تقوم بأعمال تفوق قدرتها و علاقتنا مع ليبيا ليست عادية و ‎تركيا تقف إلى جانب الليبيين دائما.

واستكمل مزاعمه قائلا، زيارتنا إلى ليبيا بناء على دعوة وزير الدفاع الليبي ومستمرون في تعاوننا وفقاً لما بدأناه، ونحن مستمرون في التعاون التدريبي والعسكري لينعكس ذلك بالفائدة على الشعب الليبي.

تعاوننا مستمر في المجال الدفاعي والأمني والعسكري وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي