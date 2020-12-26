بعيو: السلام آتٍ والحرب ليست قدر الوطن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 December, 2020

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن السلام آتٍ والحرب ليست قدر الوطن مستشهدا بزيارة وفد مصري إلى طرابلس بعد ساعات من زيارة وزير دفاع تركيا خلوصي آكار إلى العاصمة.

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وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ليست مصادفة أن يكون الوفد المصري في طرابلس بعد وزير دفاع تركيا بساعات” مضيفا “السياسة فن الممكن أيها الساعون إلى جعل حياتنا مستحيلة، السلام آتٍ والحرب ليست قدر الوطن”.

ومن المنتظر أن يصل يوم غد الأحد، وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة ‫طرابلس، في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وعدد من المسؤولين، لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية.

ووفق ما ذكرت مصادر إعلامية فإن هذه الزياة تأتي ،بعد أقل من 24 ساعة على زيارة وفد تركي ترأسه وزير الدفاع خلوصي آكار، ويشمل رئيس الأركان يشار غولر؛ إلى طرابلس.