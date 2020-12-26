آكار يتوعد حفتر: سنرد على تهديداتك في الوقت المناسب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم السبت، أن زيارته والوفد المرافق له إلى طرابلس، جاءت بناء على دعوة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش.

وأكد آكار في تصريحات صحفية، أن بلاده مستمرة في تعاونها مع الوفاق في المجال الدفاعي والأمني والعسكري وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي، زاعما أن ذلك سيعود بالفائدة على الشعب الليبي.

وزعم آكار أن علاقة تركيا مع ليبيا ليست عادية حيث تقف أنقرة إلى جانب الليبيين دائما

كما هاجم آكار حفتر ووصفه بأنه أداة وظيفية جرى توظيفه من الخارج لصالح أجندات خارجية، لافتا إلى أن تركيا سترد على تهديداته في الوقت المناسب ولا يمكن أن يتساوى مع حلفاء أنقرة في حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف أكار أنا حفتر ليس وحده، بل هناك بعض الأطراف الأخرى تحاول أن تقوم بأعمال تفوق قدرتها.

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