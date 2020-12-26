الحبري: الأسعار سترتفع نسبياً بعد تغيير سعر الصرف

أعلن محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، اليوم السبت، أن إدارة سعر الصرف بالمرحلة المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً، وأن مجلس إدارة المصرف سيكون في حالة انعقاد مستمرة لتقييم سعر الصرف، مُرجّحاً أن الأسعار سترتفع نسبياً بعد تغيير سعر الصرف.

ولفت الحبري، من خلال تصريحات صحفية، إلى أن إعادة تفعيل الفائدة المصرفية سيتيح للمركزي فرصة منح قروض للشباب، حيث أن 30 % من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.

كما شدد الحبري، على أنه تم إقفال أبواب الفساد عبر توحيد سعر الصرف، وأن البلاد بحاجة إلى 18 شهراً حتى يستقر سعر الصرف، فسعر الصرف الجديد يهدف إلى استقرار الاقتصاد خلال عام ونصف، موضحاً أن هناك تذبذب كبير في الناتج المحلي، لذا فتغيير سعر الصرف لا مفر منه.

وقال الحبري، إن المساس بدعم الوقود يعد خطيراً جداً، معرباً عن توقعاته بنجاح السياسات النقدية الجديدة للمصرف المركزي بنسبة 90 %.

وأكد الحبري، أن طباعة العملة في روسيا قرار صحيح وجريء، لافتاً إلى أن بيع الدولار سيتم عبر الحوالات والبطاقات المصرفية.

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