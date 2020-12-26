الشهيبي: الفساد الحالي يستفيد منه ناهبو الأموال بمئات الملايين

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، توفيق الشهيبي،أن البعثة الأممية تورطت ولا تستطيع الإعلان عن مشروع آخر إلا من خلال مجموعة الـ75.

وأوضح الشهيبي، أن السيناريو المتوقع هو بقاء الوضع كما هو عليه، أي لا تمديد لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، مؤكداً أنه ببقاء حكومتين ومؤسسات منقسمة شرقًا و غربًا دون حوار لن يتم الوصول إلى حل، فبالتالي وسيلة النقل الجيدة هي الحوار السياسي الذي يجب أن يكون مبنيًا على الاتفاق والوصول لانتخابات لإنهاء الأزمة.

ولفت الشهيبي، إلى أن الفساد الموجود شرقًا و غربًا وجنوبًا تستفيد منه زمرة معينة ما زالت تنهب الأموال بمئات الملايين ولم تشبع.

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