الحويج: زيارة آكار وجنوده إلى طرابلس مهينة لليبيين

ليبيا – وصف وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي حويج زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ومعه العسكريين الأتراك للعاصمة طرابلس بالمهينة لليبيين.

حويج أكد في تصريحات لقناة العربية الحدث السبت تابعتها صحيفة المرصد أن إن تأخير الحل في ليبيا يصب في مصلحة تركيا مشددا في ذات الوقت على قدرة الليبيين على حل الأزمة في بلادهم بعيدا عن الأتراك لأن التدخل التركي سبب رئيسي لهذه الأزمة.

هذا وكانت الحكومة المؤقتة قد قالت في وقت سابق من السبت أن زيارة آكار تمثل محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي مشيرة إلى أن لقاءه بقادة الجماعات المسلحة تأجيج للحرب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية