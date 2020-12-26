علي الحبري يكشف أسباب تحديد سعر الصرف الجديد

قال نائب محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، إن هناك عدة أسباب أدت لتحدد سعر صرف الدينار الجديد مقابل الدولار والذي بلغت قيمته 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد، منها حالة عرض النقود المتضخم خارج المصارف والذي تصل قيمته إلى 55 مليار دينار والثاني متعلق بالناتج المحلي الإجمالي السنوي والذي يعتبر متذبذب، حيث أن حالة عدم استقرار الناتج المحلي خطيرة جدَا على الاقتصاد إضافة إلى الدين العام المرتفع.

وأضاف الحبرى في تصريحات إعلامية، أن هناك عوامل بيد الحكومة لإنجاح الهدف من توحيد سعر الصرف الجديد ، وأول شئ إلغاء قرار الرسوم وتفعيل علاوة العائلة رقم 27 لسنة 2013 علاوة بداية من شهر يناير.

وتابع الحبري، المنطقة الغربية لا يوجد بها دعم فى المواد الغذائية يوجد فقط فى الوقود والأدوية والمعدات الطبية، متابعا، من خلال القانون 27 لسنة 2013 علاوة العائلة سوف تمنح الزوجة غير العاملة 150 دينار وكل طفل أقل من 18 سنة 100 دينار، فلو افترضنا أن عدل الإعالة فى القانون الليبي 5 أفراد، ولو حسبنا زوجة 150 دينار وولدين سينتج 350 دينار هي زيادة ، مستطردا، كل السلع فى الأسواق مسعرة بسعر السوف الموازي ، ولن يحدث ارتفاع في السعار بالأدوية والوقود.