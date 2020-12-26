إطلاق مشروع «مهنية المراقب» استعدادا لانتخابات 2021

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، إطلاق مشروع «مهنية المراقب» في الانتخابات لعام 2021، بهدف تحفيز وتشجيع المنظمات المهتمة بمراقبة العمليات الانتخابية على «بناء كادر رقابي ذو فعالية وكفاءة».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى إطلاق مسؤولة اعتماد المراقبين باللجنة نسيمة عمران شيلو، البرنامج، الذي يستهدف كذلك رفع جاهزية الكادر الرقابي لـ«إجراء عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية».

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إضافة إلى الخروج بأنشطة جماعية من خلال إنشاء تحالفات بين المنظمات لتكوين شبكة من منظمات المجتمع المدني في العمل الرقابي، إلى جانب العمل على إقحام المرأة وذوي الإعاقة في هذا المسار، وتغيير الصورة النمطية والتقليدية والتي ثؤثر «سلبا» على نواتج العمل الانتخابي وذلك بالتعاون مع منظمة «العدسة».

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